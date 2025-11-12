Bengal Energy: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Bengal Energy hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Bengal Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,9 Millionen CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 21,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at