Bengal Energy stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bengal Energy stellte am 07.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 36,17 Prozent auf 1,3 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at