29.01.2026 06:31:29
Bengal Steel Industries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Bengal Steel Industries hat am 27.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 INR gegenüber 0,230 INR im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 1,5 Millionen INR – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 1,5 Millionen INR in den Büchern standen.
