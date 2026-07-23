Bengal Steel Industries veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Bengal Steel Industries hat am 21.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,09 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,110 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 1,5 Millionen INR – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 1,5 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at