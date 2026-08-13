Bengal Tea Fabrics öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bengal Tea Fabrics äußerte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 9,12 INR. Im Vorjahresviertel hatte Bengal Tea Fabrics 6,77 INR je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,65 Prozent auf 92,3 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 91,7 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at