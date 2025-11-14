Bengal Tea Fabrics: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Bengal Tea Fabrics hat am 12.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,54 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten -2,560 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bengal Tea Fabrics in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 18,09 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 196,0 Millionen INR im Vergleich zu 239,3 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at