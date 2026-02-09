|
Bengal Tea Fabrics: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Bengal Tea Fabrics hat am 06.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es stand ein EPS von 5,34 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bengal Tea Fabrics noch ein Gewinn pro Aktie von 95,54 INR in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Bengal Tea Fabrics mit einem Umsatz von insgesamt 201,1 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 148,1 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 35,79 Prozent gesteigert.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
