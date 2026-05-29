Bengal Tea Fabrics verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Bengal Tea Fabrics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 12,65 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bengal Tea Fabrics -8,090 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 36,5 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 3,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 37,9 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 4,99 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Bengal Tea Fabrics ein EPS von 92,85 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 525,30 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 537,33 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at