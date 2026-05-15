Bengo4com,Inc gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Bengo4com,Inc präsentierte in der am 13.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 22,83 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 25,86 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,42 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,79 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 66,68 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Bengo4com,Inc ein Gewinn pro Aktie von 46,69 JPY in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 16,29 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Bengo4com,Inc einen Umsatz von 14,07 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at