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12.11.2026 06:31:28
Bengo4com,Inc gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Bengo4com,Inc hat sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es stand ein EPS von 19,89 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bengo4com,Inc noch ein Gewinn pro Aktie von 14,81 JPY in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 27,45 Prozent auf 5,05 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,96 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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