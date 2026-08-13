Bengo4com,Inc: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Bengo4com,Inc hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 19,24 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bengo4com,Inc 14,22 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 4,84 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,80 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at