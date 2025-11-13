Bengo4com,Inc vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Bengo4com,Inc hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 14,81 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,93 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 3,96 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,39 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at