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25.11.2026 06:31:29
Benguet B gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Benguet B lud am 24.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,19 PHP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,100 PHP je Aktie generiert.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Benguet B im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 57,43 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 575,7 Millionen PHP. Im Vorjahresviertel waren 365,7 Millionen PHP in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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