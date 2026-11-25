Benguet hat am 24.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,19 PHP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Benguet -0,100 PHP je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 575,7 Millionen PHP vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Benguet 365,7 Millionen PHP umgesetzt.

Redaktion finanzen.at