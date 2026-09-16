Benitec Biopharma gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Benitec Biopharma stellte am 14.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,26 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Benitec Biopharma -0,210 USD je Aktie generiert.

Benitec Biopharma hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,980 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -1,050 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at