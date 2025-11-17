Benitec Biopharma mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Benitec Biopharma gab am 14.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,22 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Benitec Biopharma -0,480 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at