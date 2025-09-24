Benitec Biopharma veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Benitec Biopharma ließ sich am 22.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Benitec Biopharma die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,21 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Benitec Biopharma ein EPS von -0,530 USD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,050 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -5,510 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at