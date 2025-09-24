|
Benitec Biopharma veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Benitec Biopharma ließ sich am 22.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Benitec Biopharma die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,21 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Benitec Biopharma ein EPS von -0,530 USD in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,050 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -5,510 USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
