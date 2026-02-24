24.02.2026 10:52:38

Benjamin Otto übernimmt Verantwortung für Otto Group

HAMBURG (dpa-AFX) - Wie vor nahezu zwei Jahren angekündigt worden ist, übernimmt der Unternehmer Benjamin Otto zum März die Verantwortung für den Handelskonzern Otto Group. Er wird Vorsitzender des Stiftungs- und Gesellschafterrats und hat damit künftig die strategische Führung über den Konzern inne. Das teilte das Hamburger Unternehmen mit. Die Stiftung ist Mehrheitseigentümerin der Otto Group. Zunächst hatten Medien berichtet.

Der 50-jährige gebürtige Hamburger übernimmt die Vorsitze von seinem Vater Michael Otto. Der 82-jährige Michael Otto war mehr als 55 Jahre verantwortlich im Unternehmen tätig und baute den Versandhandel zu einem internationalen Konzern aus. Er bleibt Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrats. Nach Ankündigung will sich der Ehrenbürger Hamburgs verstärkt Stiftungsaktivitäten widmen.

Benjamin Otto absolvierte eine Ausbildung als Bankkaufmann. Er studierte International Business in London. Anschließend war er als Gründer tätig. Unter anderem baute er den Onlinemodehandel ABOUT YOU mit auf, der mittlerweile vom Wettbewerber Zalando gekauft worden ist. Dem Stiftungs- und Gesellschafterrat gehört er seit mehr als zehn Jahren an.

Benjamin Ottos Frau Janina Lin Otto wird künftig dem Aufsichtsrat der Otto Group angehören, wie der Konzern weiter mitteilte./lkm/DP/mis

