02.07.2026 11:48:00

Benko-Prozess: OGH bestätigt Schuldspruch und hebt Teilfreispruch auf

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Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat am Donnerstag den Schuldspruch des ersten Urteils gegen Ren� Benko wegen betrügerischer Krida bestätigt. Den Teilfreispruch hob er indes auf und wies diesen Punkt zur Neuverhandlung an das Erstgericht, das Landesgericht Innsbruck, zurück. Der Signa-Gründer war im Oktober 2025 erstinstanzlich teilschuldig gesprochen und zu zwei Jahren Haft verurteilt worden.

sag/hel/tpo

WEB http://www.signa.at http://www.ogh.gv.at/

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