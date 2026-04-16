Benko verzichtet auf Prüfung seiner U-Haftverlängerung

Der insolvente Tiroler Unternehmer Ren? Benko verzichtet auf die für heute, Donnerstag, angekündigte Prüfung einer Verlängerung seiner U-Haft. Das teilte sein Anwalt in einer Stellungnahme mit. Einerseits kritisiert Benko demnach, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ihre Stellungnahme zur Verlängerung der U-Haft zu spät zugestellt habe. Andererseits sieht sich Benko durch die jüngste Medienberichterstattung zu einem OGH-Urteil vorverurteilt.

tsk/ivn

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