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16.04.2026 10:33:00
Benko verzichtet auf Prüfung seiner U-Haftverlängerung
Der insolvente Tiroler Unternehmer Ren? Benko verzichtet auf die für heute, Donnerstag, angekündigte Prüfung einer Verlängerung seiner U-Haft. Das teilte sein Anwalt in einer Stellungnahme mit. Einerseits kritisiert Benko demnach, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ihre Stellungnahme zur Verlängerung der U-Haft zu spät zugestellt habe. Andererseits sieht sich Benko durch die jüngste Medienberichterstattung zu einem OGH-Urteil vorverurteilt.
tsk/ivn
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