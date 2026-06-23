PRO HOLDINGS Aktie
ISIN: JP3833900008
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23.06.2026 14:08:00
BenQ Creative Pro PV3250U: Kontraststarker Profi-Monitor mit hoher Farbtreue
BenQ stellt einen besonders farbtreuen 4K-Monitor mit Thunderbolt 4 vor. Trotz IPS-Panel soll auch der Kontrast hoch sein.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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