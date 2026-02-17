Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
|
17.02.2026 18:12:08
Bensler Buys $11 Million of Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
On Feb. 3, 2026, Bensler, LLC disclosed a new position in the Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF (NASDAQ:GPIQ), acquiring 222,468 shares in a transaction estimated at $11.7 million based on quarterly average pricing.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated Feb. 3, 2026, Bensler, LLC reported a new holding in Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF (GPIQ), acquiring 222,468 shares during the fourth quarter. The estimated transaction value was $11.7 million based on quarterly average pricing. The stake's quarter-end valuation, including price changes, also reached $11.7 million.Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF (GPIQ) seeks to deliver enhanced income by investing in Nasdaq-100 equities and employing a premium income strategy. By combining index replication with income generation, GPIQ offers a differentiated approach within the ETF landscape.
