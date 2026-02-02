02.02.2026 06:31:29

Benso Oil Palm Plantation stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Benso Oil Palm Plantation hat am 30.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 GHS. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,780 GHS je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 55,2 Millionen GHS – das entspricht einem Abschlag von 25,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 74,5 Millionen GHS erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 2,42 GHS. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,67 GHS je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 369,02 Millionen GHS vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 346,89 Millionen GHS in den Büchern standen.

