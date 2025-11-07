|
07.11.2025 06:31:29
Bentley Systems B: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Bentley Systems B hat am 05.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es stand ein EPS von 0,18 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bentley Systems B noch ein Gewinn pro Aktie von 0,130 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 375,6 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 335,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
