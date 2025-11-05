Sky Aktie
WKN: 893517 / ISIN: GB0001411924
|
05.11.2025 13:33:51
BENTLEY SYSTEMS INC Q3 Income Climbs, But Misses Estimates
(RTTNews) - BENTLEY SYSTEMS INC (BSY) released a profit for its third quarter that Increased, from last year but missed the Street estimates.
The company's earnings totaled $57.4 million, or $0.18 per share. This compares with $42.3 million, or $0.13 per share, last year.
Analysts on average had expected the company to earn $0.27 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 12.0% to $375.5 million from $335.2 million last year.
BENTLEY SYSTEMS INC earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $57.4 Mln. vs. $42.3 Mln. last year. -EPS: $0.18 vs. $0.13 last year. -Revenue: $375.5 Mln vs. $335.2 Mln last year.
