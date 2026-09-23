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23.09.2026 20:15:07
Bentley’s first EV set to be half the price of Ferrari’s Luce
Launch of luxury carmaker’s Torcal SUV is aimed at younger and first-time customersWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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