Benz Mining: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Benz Mining hat am 29.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,05 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,020 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,140 CAD. Im Vorjahr hatten -0,040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at