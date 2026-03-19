Benz Mining öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Benz Mining hat sich am 17.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,03 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,010 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at