Benz Mining vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Benz Mining veröffentlichte am 14.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,08 AUD. Im Vorjahresquartal hatten -0,010 AUD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at