18.04.2026 17:09:38

Benzin und Diesel erneut etwas weniger teuer

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Bei den Benzinpreisen setzt sich der leichte Abwärtstrend der vergangenen Tage fort: Am Freitag sank der Dieselpreis nach Berechnungen des ADAC im bundesweiten Schnitt mit 2,197 Euro je Liter wieder unter die Marke von 2,20 Euro - am Tag zuvor waren es noch 2,211 Euro gewesen. Super E10 näherte sich wieder der Marke von 2 Euro und kostete laut ADAC im bundesweiten Tagesdurchschnitt noch 2,073 Euro, 0,4 Cent weniger als am Donnerstag.

Die Preisexperten des Autoclubs rechnen für die nächsten Tage mit weiter sinkenden Preisen, da die Ölpreise nachgeben. Die mittägliche Preiserhöhung fiel am Samstag mit jeweils gut zehn Cent sowohl bei Super E10 als auch bei Diesel erneut kräftig aus, aber geringer als am Freitag. Super E10 kostete um kurz nach 12 Uhr im bundesweiten Schnitt 2,137 Euro, Diesel 2,247 Euro pro Liter./cho/DP/zb

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