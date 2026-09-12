Robinhood Aktie
WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027
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12.09.2026 14:49:43
Benzinga Bulls and Bears: GameStop, Marvell, Robinhood
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Nachrichten zu GameStop Corp
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07.09.26
|Ausblick: GameStop legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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19.07.26
|GameStop extends pursuit of eBay despite Wall Street scepticism (Financial Times)
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11.06.26
|Short Squeeze und Volatility Squeeze: Unterschiede, Mechanismen und Risiken (finanzen.at)
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03.06.26
|GameStop-Aktie springt an: Anleger feiern Quartalsgewinn auf Rekordniveau (finanzen.at)
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22.05.26
|Anleger aufgepasst! Wie die Psychologie auf die Rendite drücken kann (finanzen.at)
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13.05.26
|GameStop makes big bet that governance doesn’t matter (Financial Times)
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12.05.26
|Can GameStop buy eBay? (Financial Times)
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12.05.26
|Can GameStop buy eBay? (Financial Times)