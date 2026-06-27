Take Two Aktie
WKN: 914508 / ISIN: US8740541094
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27.06.2026 14:01:09
Benzinga Bulls And Bears: Micron, Take-Two, SpaceX — And Nasdaq Posts Sharpest Decline In Months
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Nachrichten zu Take Two
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26.06.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Take Two-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Take Two von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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25.06.26
|Nächstes "GTA"-Spiel wirft Schatten voraus: Take-Two-Aktie im Fokus der Anleger (dpa-AFX)
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23.06.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 sackt am Nachmittag ab (finanzen.at)
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23.06.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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22.06.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart stärker (finanzen.at)
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19.06.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Take Two-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Take Two von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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18.06.26
|Vorbestellungen für nächstes 'GTA'-Spiel starten am 25. Juni (dpa-AFX)
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16.06.26
|NYSE-Handel S&P 500 schwächelt letztendlich (finanzen.at)