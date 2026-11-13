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13.11.2026 12:17:38

Benzinpreise in Deutschland sinken

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Hoffnung auf ein Ende des Iran-Kriegs nach den US-Parlamentswahlen lässt die Benzinpreise an den deutschen Tankstellen sinken. Am Donnerstag kostete ein Liter Super E10 nach Auswertung des ADAC im bundesweiten Tagesdurchschnitt noch 1,949 Euro, das waren gut sechs Cent beziehungsweise 3,2 Prozent weniger als eine Woche zuvor. Diesel ist - anders als in normalen Zeiten - immer noch erheblich teurer als Superbenzin, doch auch der Dieselpreis sank im gleichen Zeitraum um gut sechs Cent auf 2,188 Euro im bundesweiten Tagesdurchschnitt.

Bei der Entwicklung spielt nach Einschätzung von Analysten der Ausgang der US-Parlamentswahlen in der vergangenen Woche eine erhebliche Rolle: Die republikanische Partei des Präsidenten Donald Trump hatte die Wahl verloren. Da Trump den auch bei vielen US-Wählern unpopulären Iran-Krieg begonnen hatte, stieg die Hoffnung auf dessen Ende, damit sanken die Rohölpreise.

Politik und Psychologie beeinflussen die Preise

Zuletzt hat Trump diese Hoffnung aber wieder gedämpft, sodass der Rohölpreis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent am Donnerstag wieder auf gut 93 Dollar anzog. Das war aber immer noch erheblich günstiger als Ende Oktober. Vor den Kongresswahlen lag der Rohölpreis noch bei gut 113 Dollar.

Dass sowohl sinkende als auch steigende Rohölpreise unmittelbare Auswirkungen auf die Benzinpreise haben, ist jedoch ein psychologischer Markteffekt: Denn bis Rohöl von der Quelle in eine Raffinerie transportiert und zu Kraftstoff verarbeitet ist, vergehen in der Regel mehrere Wochen./cho/DP/mis

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