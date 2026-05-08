BeOne Medicines: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

BeOne Medicines äußerte sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 1,18 HKD. Im letzten Jahr hatte BeOne Medicines einen Gewinn von 0,010 HKD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 36,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,83 Milliarden HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,69 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 1,04 HKD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 11,69 Milliarden HKD geschätzt.

Redaktion finanzen.at