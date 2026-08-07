BeOne Medicines: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

BeOne Medicines ließ sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat BeOne Medicines die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,23 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,500 HKD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,36 Milliarden HKD – ein Plus von 30,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BeOne Medicines 10,27 Milliarden HKD erwirtschaftet hatte.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 1,16 HKD hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 12,85 Milliarden HKD erwartet.

Redaktion finanzen.at