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09.11.2026 06:31:29
BeOne Medicines: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
BeOne Medicines hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,98 HKD gegenüber 0,660 HKD im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde auf 14,82 Milliarden HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,05 Milliarden HKD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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