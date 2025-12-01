Beowulf Mining hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Beowulf Mining hat am 28.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 GBP je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Beowulf Mining ebenfalls 0,010 GBP je Aktie eingebüßt.

Redaktion finanzen.at