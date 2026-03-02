Beowulf Mining hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Beowulf Mining hat sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Beowulf Mining vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,07 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,140 SEK je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,430 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beowulf Mining -0,690 SEK je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at