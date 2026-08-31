Beowulf Mining stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Beowulf Mining stellte am 28.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,07 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Beowulf Mining ein EPS von -0,160 SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at