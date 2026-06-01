Beowulf Mining stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Beowulf Mining veröffentlichte am 29.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,12 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Beowulf Mining ein Ergebnis je Aktie von -0,160 SEK vermeldet.

Redaktion finanzen.at