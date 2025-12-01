Beowulf Mining: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Beowulf Mining äußerte sich am 28.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,07 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Beowulf Mining ein Ergebnis je Aktie von -0,120 SEK vermeldet.

Redaktion finanzen.at