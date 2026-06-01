Beowulf Mining: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Beowulf Mining präsentierte in der am 29.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,01 GBP vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,010 GBP je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at