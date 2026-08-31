Beowulf Mining: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Beowulf Mining hat am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,01 GBP vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,010 GBP je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at