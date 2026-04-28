GlaxoSmithKline Aktie
WKN: 940561 / ISIN: GB0009252882
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28.04.2026 14:00:00
Bepirovirsen accepted for priority review and granted Breakthrough Therapy Designation by the US FDA
Breakthrough Therapy Designation added to Fast Track Designation, recognising potential for substantial improvement over existing treatmentsWeiter zum vollständigen Artikel bei GlaxoSmithKline plc (GSK)
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