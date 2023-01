BER-Sprecher: Betrieb nach Warnstreik wieder angelaufen

BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Warnstreik am Hauptstadtflughafen BER ist der Betrieb am Donnerstagmorgen wieder angelaufen. Die ersten Maschinen starteten und landeten wieder, wie ein Flughafensprecher am Donnerstagmorgen sagte. Er rechnete für den Tag mit rund 40 000 bis 45 000 Passagieren, das seien einige Tausend mehr als üblich. Zudem seien 27 Flugbewegungen - also Starts oder Landungen - mehr geplant. Insgesamt seien rund 400 Flüge am Donnerstag vorgesehen.

Am Vortag hatte ein Warnstreik den Flughafen lahmgelegt. 300 Starts und Landungen wurden abgesagt, rund 35 000 Passagiere waren betroffen. Weil einige Maschinen den BER deswegen nicht erreichten, fielen am Donnerstagmorgen noch vereinzelt Flüge aus: Fünf Flüge seien aus diesem Grund gestrichen worden, darunter nach Amsterdam und London, sagte der Flughafensprecher./kil/DP/stk