AIR France-KLM Aktie
WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770
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16.03.2026 17:32:38
BER stellt am Mittwoch Flugverkehr wegen Warnstreiks ein
SCHÖNEFELD (dpa-AFX) - Infolge eines Warnstreiks stellen die Betreiber des Hauptstadtflughafens BER den Passagier-Flugbetrieb am Mittwoch vollständig ein. Betroffen seien 445 Abflüge und Landungen mit rund 57.000 Passagieren, teilte die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg mit./maa/DP/stw
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