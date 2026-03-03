Lufthansa Aktie

Lufthansa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

03.03.2026 13:49:38

BER: Wohl heute Abend wieder Flüge nach Nahost

BERLIN (dpa-AFX) - Heute Abend heben nach aktuellem Stand wieder erste Maschinen vom Flughafen Berlin-Brandenburg Richtung Naher Osten ab. "Heute Abend stehen zwei Flüge noch im Flugplan als planmäßig drin", sagte ein BER-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Dabei handelt es sich um je einen Flieger nach Dschidda in Saudi-Arabien (21.05 Uhr) und Doha in Katar (21.40 Uhr). "Aktuell sieht es noch so aus, dass sie stattfinden können. Die Airlines planen hier aber sehr kurzfristig und die Sicherheitslage ist sehr volatil", sagte der Flughafensprecher.

Israel und die USA hatten am Samstagmorgen koordinierte Raketenangriffe gegen Ziele im Iran gestartet. Teheran griff im Gegenzug mehrere US-Militärstützpunkte in der Golfregion an. Die israelische Armee hat dabei nach eigenen Angaben Irans obersten Führer Ajatollah Ali Chamenei getötet.

Die Sicherheitslage in der Region hat seit dem Wochenende dazu geführt, dass vom BER aus keine Flüge nach Nahost möglich waren. Dem Flughafensprecher zufolge sind derzeit jeden Tag 2.000 bis 3.000 Fluggäste betroffen, die in die Region fliegen wollen./maa/DP/stw

