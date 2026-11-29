NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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29.11.2026 22:20:38
Berater von Trump verteidigt dessen Eingreifen bei Nvidia
WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Wirtschaftsberater von Donald Trump, Kevin Hassett, hat das Eingreifen des US-Präsidenten in die Personalpolitik des Chip-Riesen NVIDIA verteidigt. Trump habe sichergestellt, dass der Nvidia-Verwaltungsrat "über alle korrekten Informationen verfügte, die er benötigte", sagte Hassett dem US-Sender CNN.
Der Nvidia-Verwaltungsrat hatte vergangenen Montag Nvidia-Mitgründer Jensen Huang überraschend wieder an die Unternehmensspitze zurückgeholt - Trump spielte dabei nach eigener Darstellung eine wichtige Rolle. Er habe "direkt und indirekt" mit dem Verwaltungsrat von Nvidia gesprochen, sagte Trump vor ein paar Tagen dem US-Sender CNBC. "Und der Verwaltungsrat beschloss zu tun, was wir tun wollten." Er habe dem Gremium zugesichert, dass die US-Regierung keine Hinweise darauf habe, dass von Huang eine Gefahr für die nationale Sicherheit ausgehe, sagte Trump.
Huang war zuvor Mitte des Monats zurückgetreten, nachdem mindestens zwei außereheliche Affären bekannt wurden. Medienberichten zufolge wurde eine Geliebte - die Geschäftsfrau Alice Huang - von US-Sicherheitsbehörden verdächtigt, eine chinesische Spionin zu sein, und die andere war eine ihm unterstellte Top-Managerin von Nvidia. Zudem kamen Fragen auf, ob jemand im Nvidia-Management über Chip-Lieferungen nach China in Umgehung von US-Verboten gewusst haben könnte.
Jensen Huang vor dem Kongress: Was ein Demokrat ihn fragen will
Der Abgeordnete der Demokraten Jim Himes, der im Januar den Vorsitz des Geheimdienstausschusses des Repräsentantenhauses übernehmen dürfte, kritisierte die Aussagen Hassetts. "Wir kennen nicht alle Fakten", sagte er CNN.
Der Geheimdienstausschuss ist einer von mehreren Ausschüssen im US-Kongress, vor dem der Nvidia-Chef kommende Woche Fragen beantworten soll. Himes möchte nach eignen Angaben vor allem zwei Dinge von ihm wissen: Welche Informationen er mit Alice Huang geteilt habe. Und ob Alice Huang Druck auf ihn ausgeübt habe, etwa was Chip-Lieferungen nach China angeht.
Besonders im Fokus steht eine Anhörung von Jensen Huang kommenden Donnerstag im Bankenausschuss des Senats, die öffentlich stattfinden soll. Dabei soll es um Export-Kontrollen bei US-Chiptechnologie gehen./fsp/DP/zb
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