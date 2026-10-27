Berater: Wohnbau steckt weiter in der Krise

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Gewerkschaft Bau-Holz (Utl., Lead, letzte Absätze), Aufbau ---------------------------------------------------------------------

Die Bauwirtschaft steckt weiter in der Krise. Grund dafür ist der Wohnungsneubau, der nach einem jahrelangen Boom 2022 mit Anstieg der Zinsen eingebrochen ist, Das führt nun dazu, dass die Branche heuer voraussichtlich das fünfte Jahr in Folge schrumpft, so "Branchenradar" am Dienstag. 2027 dürfte es jedoch etwas besser laufen, die Zahl der Fertigstellungen dürfte erst frühestens 2029 steigen. Die Baugewerkschaft fordert nach der Sanierungsoffensive weitere Programme.

Wie aus der Analyse hervorgeht, hat sich die Bauproduktion zwischen 2020 und 2026 zwar um 22 Prozent erhöht, das liegt jedoch ausschließlich an den massiven Preissteigerungen. Diese stiegen zwischen 2020 und 2025 um ein Drittel, im Hochbau sogar um 38 Prozent. Zuerst waren höhere Materialpreise verantwortlich für die Preissprünge, später kamen steigende Personalkosten infolge der Abgeltung der Inflation im Rahmen der KV-Verhandlungen dazu.

Wohnungsneubau brach real um 30 Prozent ein

Der Rückgang war bis 2025 alleine auf den Hochbau zurückzuführen, der real um 16 Prozent erodierte. Innerhalb des Hochbaus war es praktisch zur Gänze der Wohnbau, der für das Minus verantwortlich zeichnete, führte der Marktforscher aus. Der Wohnungsneubau brach real um 30 Prozent, die Renovierung im Wohnbau um real 14 Prozent ein. Der Nicht-Wohnbau entwickelte sich hingegen weitgehend stabil und der Tiefbau wuchs substanziell um real 12 Prozent.

"Auch im laufenden Jahr schrumpft die Bauproduktion preisbereinigt voraussichtlich nochmals um drei Prozent, wobei der Rückgang abermals ausschließlich vom Hochbau kommt. Der Tiefbau wächst indessen konstant um real zwei Prozent", prognostiziert Andreas Kreutzer von Branchenradar.

Baugewerkschaft pocht auf Bestbieterprinzip, Sanierungsoffensive "erster Schritt"

Die Gewerkschaft Bau-Holz (GBH) sah durch die Daten bestätigt, dass die Branche unterschiedlich von der Krise betroffen sei. Große Baukonzerne profitierten vom wachsenden Tiefbau, das im Wohnbau tätige Baugewerbe spüre den Einbruch hingegen unmittelbar. Dieser drohe sich zudem zu vertiefen. Daher müssten die Möglichkeiten des neuen Vergaberechts konsequent genutzt werden, hieß es in einer Aussendung: "Bestbieter statt Billigstbieter, kurze Transportwege, faire Löhne, die Berücksichtigung von Eigenpersonal und Lehrlingsausbildung sowie eine Begrenzung langer Subunternehmerketten."

Die GBH fordert zudem eine verbindliche Zweckbindung der Wohnbauförderung für Wohnbau und Sanierung, langfristig planbare Förderungen und kostengünstige Finanzierungen sowie einfachere und schnellere Verfahren. Kostentreiber bei Normen und Bauvorschriften gehörten auf den Prüfstand, ohne Abstriche bei Sicherheit und Arbeitnehmerschutz. "Wer die Baukosten senken will, muss bei Grundstückspreisen, Verfahren und überzogenen Normen ansetzen, nicht bei den Löhnen der Beschäftigten." Die Mietpreisbremse schütze Mieterinnen und Mieter im Bestand. Damit auch neue Wohnungen wieder leistbar würden, brauche es zusätzlich mehr geförderten und gemeinnützigen Wohnbau. Immerhin stünden mit der Sanierungsoffensive der Bundesregierung 500 Millionen Euro zur Verfügung, so die Gewerkschaft zu diesem "ersten, wichtigen Schritt".

phs/pro/spo