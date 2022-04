Beraterboom in Krisenzeiten: Boston Consulting wächst

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG) profitiert von hohem Beratungsbedarf in schwierigen Zeiten: Der weltweite Umsatz stieg im vergangenen Jahr währungsbereinigt um 25 Prozent auf rund 11 Milliarden US-Dollar, wie die deutsche Tochter des US-Unternehmens am Freitag in München mitteilte. In der Geschäftsregion Deutschland und Österreich erzielte BCG demnach ein Umsatzwachstum in ähnlicher Größenordnung. Die weltweite Belegschaft wuchs um zehn Prozent auf weltweit rund 25 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Besonders gefragt war demnach Beratung bei den Themen Klimaschutz, Digitales sowie Transformation - damit gemeint sind unter anderem Fusionen und die Neuaufstellung kriselnder Firmen. BCG will die Expansion fortsetzen: Hierzulande sollten in diesem Jahr über 1 000 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt werden, hieß es in der Mitteilung./cho/DP/nas